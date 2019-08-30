Старт - с чемпионом Англии: cтал известен календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов

"Горняки" проведут первую игру дома.

Стало известно расписание матчей донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Горняки" выступят в квартете C вместе с английским "Манчестер Сити", итальянской "Аталантой" и хорватским "Динамо".

Первую игру команда Луиша Каштру проведет против чемпиона Англии, а завершит групповой этап также домашним поединком с итальянской командой Руслана Малиновского.

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1-й тур, 18 сентября

"Шахтер" - "Манчестер Сити" - 22:00

2-й тур, 1 октября

"Аталанта" - "Шахтер" - 19.55

3-й тур, 22 октября

"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 19:55

4-й тур, 6 ноября

"Динамо" Загреб - "Шахтер" - 22:00

5-й тур, 26 ноября

"Манчестер Сити" - "Шахтер" - 22:00

6-й тур, 11 декабря

"Шахтер" - "Аталанта" - 19:55

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 30 мая на Олимпийском стадионе.

В прошлом розыгрыше ЛЧ победу праздновал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" - 2:0. Дончане не сумели выйти из группы с "Манчестер Сити", "Хоффенхаймом" и "Лионом".

УНИАН ранее сообщал, что определились все участники группового этапа Лиги Европы.