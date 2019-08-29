Заря сыграла вничью с Эспаньолом и покинула Лигу Европы (видео)

Луганчане сумели добыть ничью в Запорожье.

Во втором матче заключительного отборочного раунда Лиги Европы "Заря" в Запорожье играла против испанского "Эспаньола". Команды сыграли вничью.

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Луганчане активно начали матч и создали несколько голевых моментов, но в завершающей стадии подводило мастерство. Испанцы, в свою очередь, забили первым ударом: Факундо Феррейра замкнул подачу с углового головой.

После перерыва хозяева сумели сравнять счет: Будковский заставил ошибиться вратаря, Хомченовский подхватил мяч и отдал пас на Леднева, который пробил в ближний угол. "Эспаньолу" удалось вновь выйти вперед на 62-й минуте, когда Рока вывел Варгаса на свидание с Шевченко, а тот переиграл вратаря.

Тем не менее, "Заря" все-таки избежала поражения. Русин вышел на замену и на 78-й минуте ушел от защитника, после чего нанес удар в дальний угол ворот с острого угла.

Ничья не позволила "Заре" пройти дальше, так как первый матч испанцы выиграли со счетом 3:1. Таким образом, на групповом этапе Лиги Европы Украину представят только киевское "Динамо" и "Александрия".

"Заря" - "Эспаньол" - 2:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 - Феррейра, 35, Варгас, 62

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский, Будковский (Кабаев, 81)

"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила, Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65), Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76)

Гол Феррейры

Гол Леднева

Гол Варгаса

Гол Русина

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