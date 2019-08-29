Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

На этой стадии Украину представит одна команда.

Завершились последние поединки плей-офф квалификации Лиги чемпионов - последние путевки в групповой раунд турнира получили "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

Также через квалификацию ранее сумели пробиться "Олимпиакос", загребское "Динамо" и "Црвена Звезда". Еще 26 команд получили прямые путевки из своих чемпионатов.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.

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Украину на этой стадии представит чемпион УПЛ - донецкий "Шахтер", который попал во вторую корзину из четырех. Возможность выступить на этом этапе была у киевского "Динамо", но команда не сумела пройти бельгийский "Брюгге" в квалификации.

При этом "Шахтер" не сможет попасть в одну группу с клубами из России, а также представителями второй корзины.

Полный состав участников группового этапа ЛЧ

Первая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия);

Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия);

Третья корзина: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия);

Четвертая корзина: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.