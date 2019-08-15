УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона

В нее вошли представители трех чемпионатов.

УЕФА назвал тройку номинантов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2018/19.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

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В список вошли защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и его коллега по амплуа из "Барселоны" Лионель Месси.

Изначально в число претендентов входили десять футболистов, однако по итогам голосования семеро были отчислены. Это Алиссон, Садио Мане и Мохаммед Салах из "Ливерпуля", Эден Азар, сменивший "Челси" на "Реал", вингер "Ман Сити" Рахим Стерлинг, а также двое представителей "Аяка" - Френки де Йонг (уже - "Барселона") и Маттейс де Лигт (уже - "Ювентус").

Победитель будет объявлен 29 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее УНИАН сообщал, что "Ливерпуль" обыграл "Челси" и завоевал Суперкубок УЕФА.