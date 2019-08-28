Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 27 августа

Состоялось три ответных матча заключительного раунда отбора.

27 августа состоялось три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Краснодаре, Белграде и Тронхейме.

Результаты матчей

"Краснодар" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:2 (первая игра - 0:4)

Читайте такжеДинамо без Лиги чемпионов: названа сумма, которую киевский клуб мог заработать (видео)

Голы: Уткин, 10 - Эль Араби, 11, 47

"Русенборг" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб) - 1:1 (первая игра - 0:2)

Голы: Вуканович, 59 - бен Набуан, 82 (автогол)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1 (первая игра - 2:2)

Голы: Дэвид, 11 - Гояк, 71

Таким образом, на групповом этапе выступят "Олимпиакос", загребское "Динамо" и "Црвена Звезда". 28 августа пройдут ответные матчи еще в трех парах: "Аякс" - АПОЭЛ, "Брюгге" - ЛАСК и "Славия" - "ЧФР Клуж".

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.