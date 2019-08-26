Малиновский помог Аталанте добыть победу в своем дебютном матче (видео)

Полузащитник вышел на замену.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал в составе итальянской "Аталанты".

Команда украинца в первом туре Серии А встречалась с клубом СПАЛ.

Малиновский вышел на поле на 54-й минуте при счете 1:2. На 71-й минуте украинец принял участие в голевой атаке "Аталанты".

Малиновский отдал передачу на Алехандро Гомеса, который направил мяч на Луиса Мюриэля, а тот сравнял счет - 2:2. В итоге команда украинца сумела вырвать победу со счетом 3:2.

Полузащитник этим летом перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка".

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Аталанты" дал первую оценку Малиновскому.