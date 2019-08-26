Малиновский помог Аталанте добыть победу в своем дебютном матче (видео)
00:12, 26 августа 2019Футбол
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Полузащитник вышел на замену.
Руслан Малиновский / фото: atalanta.it
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал в составе итальянской "Аталанты".
Команда украинца в первом туре Серии А встречалась с клубом СПАЛ.
Малиновский вышел на поле на 54-й минуте при счете 1:2. На 71-й минуте украинец принял участие в голевой атаке "Аталанты".
Малиновский отдал передачу на Алехандро Гомеса, который направил мяч на Луиса Мюриэля, а тот сравнял счет - 2:2. В итоге команда украинца сумела вырвать победу со счетом 3:2.
Полузащитник этим летом перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка".
УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Аталанты" дал первую оценку Малиновскому.
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