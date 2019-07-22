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Главный тренер Аталанты дал первую оценку украинцу Малиновскому

12:53, 22 июля 2019
Футбол
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Малиновский перешел в Аталанту из бельгийского чемпионата / фото: twitter.com/Atalanta_BC

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал уровень выступлений украинского новичка команды Руслана Малиновского по итогам двух контрольных поединков.

Наставника цитирует Sport.ua.

"Мне нравится та команда, которая сейчас работает. Чувствуется, что ребята подустали во время напряженных тренировок, но все чувствуют большой энтузиазм перед сезоном.

Что касается Малиновского, то уже видно, что мы получили индивидуально очень сильного игрока, несмотря на физические кондиции и тот факт, что он оказался в новом окружении. Руслан выиграл чемпионство с "Генком", выступает за сборную Украины и, вероятно, был лучшим игроком Бельгии в прошлом сезоне", - отметил Гасперини.

Напомним, Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка" и подписал пятилетний контракт.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский результативно дебютировал за "Аталанту".

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Теги: #футбол#Руслан Малиновский#Аталанта