"Должен нести ответственность": Луческу раскритиковал бывшего главного тренера Шахтера Фонсеку

Румынский специалист считает, что португалец не строил команду на будущее.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал еще одного экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеку, который летом покинул клуб и возглавил "Рому".

Луческу дал интервью Football Hub.

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"Проблема в том, что "Шахтер" три года не вводил в состав молодых игроков. Вообще. Фонсеку интересовала только победа в чемпионате. Когда ты хочешь команду на будущее, надо рисковать и менять игроков. Менять 4-5 людей и наигрывать молодых.

Если хочешь результата - ставь все тех же 12. Получишь результат, но в будущем будут большие проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, потому мы отпустили Чигринского. Ракицкий уже был за спиной и был готов играть.

Когда ты работаешь в команде, должен нести ответственность не только за результат, но и за создание команды будущего. Нужно поставить на рельсы смену поколений, результат, имидж. Если придерживаешься философии, то строишь команду на 10 лет. Без проблем. Игроки знают, что делать, идут в одном направлении", - отметил тренер.

В настоящий момент дончан тренирует Луиш Каштру.

УНИАН ранее сообщал, что Луческу сравнил "Шахтер" с "Манчестер Сити".