Луческу сравнил Шахтер с Манчестер Сити после украинского дерби

Румынский специалист побывал на матче.

Румынский тренер Мирча Луческу поделился впечатлениями от минувшего украинского дерби, которое состоялось на "Олимпийском" между "Динамо" и "Шахтером".

Игру, которая завершилась победой "горняков" со счетом 2:1, Луческу посетил лично.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты всех матчей 3-го тура

Тренера цитирует пресс-служба донецкого клуба.

"Хотел посмотреть этот матч, уже очень давно не присутствовал на встречах УПЛ. Считаю, противостояние "Шахтера" - "Динамо" - лучшее, что я мог здесь увидеть. Приехал специально на матч. Понимаю, что немногое изменилось с точки зрения игры, тот же качественный футбол. Думаю, болельщикам понравилось.

Матч понравился, равно как и атмосфера. Когда был дома, вспоминал те 12 лет в Украине.

В целом ничего не изменилось, тот же стиль. На данный момент в Европе только "Шахтер" и "Ман Сити" выделяются такой игрой. И никто более. Мне это нравится. Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а, скорее, в исполнительском мастерстве", - отметил специалист.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины отказался стать тренером в российском клубе.