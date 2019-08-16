Футболистам Динамо представили новый тренерский штаб (видео)

Президент "Динамо" Игорь Суркис во время представления тренерского штаба обратился к футболистам команды.

На тренировочной базе "Динамо" игрокам команды был представлен новый тренерский штаб.

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В тренерский штаб Алексея Михайличенко вошли Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и тренер вратарей Михаил Михайлов, который работал и с Александром Хацкевичем.

Михайличенко и его ассистенты уже провели с командой первую тренировку.

Тренерский штаб игрокам представил президент "Динамо" Игорь Суркис. Соответствующее видео опубликовал официальный канал киевского клуба в YouTube.

Суркис также обратился к игрокам, выразив надежду, что им удастся сделать выводы под руководством нового тренерского штаба.

Отметим, что первый официальный матч под руководством Михайличенко "Динамо" проведет 24 августа, когда киевляне будут принимать "Олимпик".

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис серьезно рассматривал кандидатуру Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.