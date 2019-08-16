СМИ: Суркис серьезно рассматривал кандидатуру Вернидуба

Президент "Динамо" в итоге остановил свой выбор на Алексее Михайличенко.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассматривал кандидатуру Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды после увольнения Александра Хацкевича.

Об этом сообщил ведущий программы "Та То Таке" на YouTube Сергей Болотников.

"Вернидуб сидит без работы... Я точно знаю, что Игорь Суркис рассматривал Вернидуба, серьезно рассматривал как вариант. Но не знаю, почему решил в итоге к нему не обращаться".

Напомним, главным тренером "Динамо" был назначен Алексей Михайличенко.

53-летний Вернидуб после окончания прошлого сезона покинул луганскую "Зарю", которую возглавлял с 2011 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в "Динамо" прокомментировали отсутствие тренерской практики у Михайличенко.