АЗ - Мариуполь: где смотреть матч Лиги Европы

Мариупольцы постараются сотворить сенсацию и пройти в раунд плей-офф Лиги Европы.

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" на выезде сыграет с АЗ. Встреча пройдет 15 августа на стадионе "Карс Джинс" в Гааге.

Стартовый свисток прозвучит в 21.30.

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В прямом эфире транслировать встречу будет телеканал "Футбол 1". Перед игрой эксперты в студии обсудят шансы команд.

В первом матче, напомним, "Мариуполь" в Одессе сыграл с АЗ вничью. Встреча прошла без забитых мячей - 0:0.

Победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ, где поборется за путевку в групповой этап турнира с победителем пары "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Как сообщал УНИАН, матч АЗ - "Мариуполь" был перенесен из Алкмара из-за обвала крыши на стадионе.