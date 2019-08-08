Мариуполь сыграл вничью в первом матче квалификации Лиги Европы

Мариупольцы выстояли в поединке против нидерландского АЗ.

"Мариуполь" с домашней ничьей стартовал в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего отборочного раунда подопечные Александра Бабича в Одессе принимали нидерландский АЗ.

Первый тайм прошел с преимуществом гостей, которые создали несколько опасных моментов. Так, Рустам Худжамов совершил эффектный сэйв после удара Келвина Стенгса, а после штрафного в исполнении Томаса Аувеяна и рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

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В дебюте второго тайма Хуждамову вновь пришлось вступать в игру, чтобы отразить сперва удар из-за пределов штрафной, а следом удар головой после подачи углового. А в середине тайма после удара Аувеяна и сэйва Худжамов мяч зацепил перекладину, после чего покинул пределы поля.

До конца матча гости создали еще несколько моментов, но "Мариуполь", который за весь тайм отметился лишь парой не самых опасных ударов, сумел сохранить свои ворота сухими.

Ответная встреча пройдет 15 августа.

Мариуполь - АЗ - 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Горбунов (Дава, 76), Быков, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Чех (Танковский, 63), Вакула, Мишнев, Чурко, Тищенко (Кирюханцев, 86)

АЗ: Бизот, Влаар, Вейндал, Свенссон (Сугавара, 80), Аувеян, Мидтше (Гудмундссон, 87), Стенгс, Копмейнерс, Вейтенс (Класи, 73), Боаду, Идрисси

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Мариуполь" и "Заря" узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.