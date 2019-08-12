Матч АЗ - Мариуполь перенесен из Алкмара в Гаагу после обвала крыши на стадионе

Такое решение было принято в нидерландском клубе после переговоров с УЕФА и местными властями.

15 августа нидерландский АЗ будет принимать "Мариуполь" в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы на стадионе "Карс Джинс" в Гааге.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Такое решение было принято после того, как 10 августа на домашней арене АЗ в Алкмаре обвалилась часть крыши. Клуб нашел решение проблемы после переговоров с УЕФА и властью Гааги.

Стадион "Карс Джинс" является домашним для клуба "Ден Хааг". При этом все, кто купил билеты на стадион АЗ, смогут посетить игру в Гааге.

Первый матч состоялся в Одессе 8 августа и завершился без голов - 0:0. Победитель противостояния в плей-офф квалификации ЛЕ сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Мариуполя" с оптимизмом оценил шансы команды пройти в следующий раунд еврокубка.