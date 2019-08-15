АЗ - Мариуполь - 0:4: онлайн матча Лиги Европы
15 августа на стадионе "Карс Джинс" в Гааге "Мариуполь" провел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против нидерландского АЗ.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча АЗ - Мариуполь.
Первая встреча команд, которая прошла в Одессе, завершилась вничью - 0:0.
Лига Европы, квалификация, третий раунд
АЗ - Мариуполь - 4:0
Голы: Стенгс, 20, Аувеян, 44, Вейтенс, 62, Яворский, 90 (автогол)
АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар (Хатцидиакос, 80), Вайндал, Вейтенс (Класи, 75), Аувеян, Мидтше, Стенгс, Коопмейнерс, Боаду (Дройф, 70), Идрисси
"Мариуполь": Худжамов, Быков (Корниенко, 46), Яворский, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Танковский, Кирюханцев, Мишнев (Кащук, 83), Чурко (Топалов, 69), Вакула
Онлайн трансляция матча
90+2 - Финальный свисток!"Мариуполь" проиграл со счетом 0:4 и покинул Лигу Европы.
90 - ГОЛ! 4:0. Влетает все-таки еще один мяч в сетку. Яворский срезал мяч в собственные ворота.
88 - Еще один гол мог забивать АЗ. Худжамов среагировал на удар Идрисси, а Аувеян на добивании не попал в створ.
86 - Мидтше заработал желтую за игру рукой.
84 - И Кащук сразу же поучаствовал в атаке "Мариуполя", упав в штрафной соперника. Арбитр нарушения не увидел.
83 - Кащук поменял Мишнева.
80 - Третья замена у хозяев. Хатцидиакос вместо Влаара.
77 - Яворский выиграл верховую борьбу, но не сумел направить мяч в створ ворот.
75 - Вместо Вейтенса у АЗ на поле появился Класи.
74 - Дройф едва не вышел один на один, успел защитник "Мариуполя" выбить мяч у него из-под ног.
70 - А у АЗ Дройф вышел вместо Боаду.
69 - Замена у "Мариуполя". Топалов вместо Чурко
68 - Желтая карточка. Мишнев предупрежден.
65 - Приазовцы заработали штрафной, но Федорчук пробил сильно выше ворот.
62 - ГОЛ! "Мариуполь" пропускает третий мяч. После подачи углового головой забил Вейтенс.
60 - Корниенко пробил с дистанции. Сильно, но неточно.
59 - Коопмейнерс прошел с мячом до штрафной и пробил низом - Худжамов забрал мяч.
58 - АЗ отвечает опасным дальним ударом Аувеяна - мяч после небольшого рикошета рядом со штангой пролетел.
56 - Момент! Чурко после заброса в штрафную пробивал в касание с левой - Бизот среагировал на удар.
52 - "Мариуполь" пошел в прессинг и вынудил соперника потерять мяч, но и сами приазовцы следом остались без мяча.
48 - Угловой заработали мариупольцы, но Бизот спокойно забрал мяч в руки после навеса.
46 - Начался второй тайм!
Замена у "Мариуполя" в перерыве. Корниенко поменял Быкова.
45+1 - Перерыв! АЗ лидирует - 2:0.
44 - ГОЛ! АЗ забивает второй мяч - 2:0. Стенгс отдал под удар Аувеяну, а тот почти с линии штрафной нанес бильярдный удар в нижний угол.
40 - Вакула вместо подачи решил направлять мяч в створ - голкипер без проблем выбил сферу.
39 - Кирюханцев классно обыграл двоих соперников и был сбит. Игрок "Мариуполя" заработал стандарт у левого края штрафной, а Свенссон - желтую карточку.
35 - Не получается у "Мариуполя" перехватить инициативу. Ждут своих шансов в контригре гости, но шансов этих практически нет.
30 - Чурко сигнализировал о том, что Свенссон сыграл рукой в штрафной АЗ во время атаки мариупольцев, но арбитр не увидел в том эпизоде нарушения.
27 - Боада не забил головой с линии вратарской. Но еще и офсайд зафиксировали у форварда.
24 - АЗ продолжает контролировать ход встречи и после забитого гола. Дальний удар от Аувеяна сейчас был заблокирован.
20 - ГОЛ! АЗ выходит вперед. Прошла проникающая передача от Свенссона в центральную зону, и Стенгс, которому никто не мешал, пробил точно в угол ворот.
17 - Первая желтая карточка в матче. Идрисси сорвал контратаку мариупольцев.
15 - Мидтше сильно бил из-за пределов штрафной - мяч попал в Мишнева.
13 - "Мариуполь" выбрался в атаку и заработал стандарт на левом фланге. Но после подачи Вакулы пробить головой никому не удалось.
9 - Штрафной заработал АЗ. Мариупольцы отбились после подачи - Худжамов выбил мяч кулаком.
7 - Первая опасная атака от хозяев. Но удар Идрисси из пределов штрафной заблокирован.
4 - АЗ с первых минут забрал мяч себе, но пока не может пробраться с ним в штрафную.
1 - Матч начался!
Все готово к началу встречи:
🏟❤️🎶#AZinDenHaag#azmar#AZpic.twitter.com/izb1KAObTe— AZ (@AZAlkmaar) 15 августа 2019 г.
"Мариуполь" уже прибыл на стадион
Протокол матча
🚩 Crest pennant on point.#azmar#AZinDenHaagpic.twitter.com/0BXAtZ7ZYv— AZ (@AZAlkmaar) 15 августа 2019 г.
Формы команд на предстоящую игру
👕 The Kits#azmar#UEL#AZinDenHaagpic.twitter.com/SUI96LjsyN— AZ (@AZAlkmaar) 15 августа 2019 г.
АЗ - Мариуполь: анонс матча Лиги Европы
Перед встречей с "Мариуполем" АЗ стартовал в чемпионате Нидерландов - на своем поле был разгром в матче против "Фортуны" (4:0). А в матче второго тура АЗ на выезде выиграл у "Валвейка" (2:0).
В этом сезоне команде из Алкмара пришлось стартовать в Лиге Европы со второго раунда квалификации, где соперником команды был шведский "Хеккен". Подопечные Арне Слота, сыграв вничью в первом матче (0:0), дома затем выиграли со счетом 3:0.
До первой встречи с АЗ в рамках УПЛ команда сперва проиграла новичку чемпионата "Колосу" (1:2), но затем на своем поле обыграла бронзового призера минувшего первенства "Александрию" (2:1). Между матчами против нидерландцев мариупольцы на выезде сыграли вничью с "Карпатами" (1:1).