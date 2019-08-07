Скаут английского клуба просматривал двух игроков Динамо в матче с Брюгге

Английский "Вест Хэм" следит за футболистами киевского клуба.

Скаут лондонского "Вест Хэма" наблюдал за игрой футболистов "Динамо" в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

Об этом сообщает Twitter-аккаунт ExWHUemployee‏, который специализируется на инсайдах о "Вест Хэме".

"Представитель "Вест Хэма" был на матче между "Брюгге" и "Динамо". В составах обеих команд есть много талантливых молодых игроков. Но клубу больше всего интересны два футболиста "Динамо", - сообщил инсайдер.

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При этом уточняется, что одним из них является Виктор Цыганков, который выглядит "очень перспективным".

Напомним, в матче с "Брюгге" Цыганков вышел на поле во втором тайме, а встреча в итоге завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:1.

В составе "Вест Хэма" уже играет один украинец - экс-вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что болельщики "Динамо" исполнили гимн Украины на стадионе в Брюгге.