Динамо с поражения стартовало в квалификации Лиги чемпионов (видео)

Киевляне не сумели забить на выезде и проиграли "Брюгге".

Киевское "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов 2019-2020. В первом матче третьего раунда отбора подопечные Александра Хацкевича на выезде уступили "Брюгге".

Уже в начале матча "Брюгге" создал два опасных момента, но Денис Бойко оба раза среагировал на удары соперников из пределов штрафной.

"Динамо" ответило стопроцентным моментом Артема Беседина на 15-й минуте - форвард вышел один на один, но не сумел переиграть Симона Миньоле.

Выйти вперед хозяевам удалось на 37-й минуте после того, как в ворота "Динамо" был назначен пенальти - Александр Караваев сбил Матса Ритса. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ханс Ванакен.

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В перерыве Хацкевич сделал сразу две замены: вместо Караваева вышел Виктор Цыганков, а дебютант Жерсон Родригес поменял Беседина. Однако это не помогло команде отыграться.

Опасный момент у ворот "Брюгге" возник на 65-й минуте, но после удара Родригеса из центра штрафной и рикошета защитник хозяев выбил мяч почти с линии ворот. Также можно вспомнить удар в исполнении Карлоса де Пены, после которого мяч пролетел над перекладиной.

Ответную встречу команды проведут 13 августа в Киеве.

"Брюгге" - "Динамо" - 1:0

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти)

"Брюгге": Миньоле, Соболь, Дели, Митрович, Мата, Ванакен, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Окереке, Тау

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Гармаш, Вербич (де Пена, 64), Караваев (Цыганков, 46), Беседин (Родригес, 46)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации ЛЧ.