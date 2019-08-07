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Болельщики Динамо исполнили гимн Украины на стадионе в Брюгге (видео)

10:13, 07 августа 2019
Футбол
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Динамо на выезде уступило Брюгге / фото: ФК Динамо Киев

Украинские фанаты, которые приехали в Бельгию, чтобы поддержать "Динамо" в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в концовке встречи исполнили гимн Украины.

Перед финальным свистком болельщики "Динамо" не только спели гимн, но еще и аккомпанировали себе. 

Исполнение гимна было хорошо слышно в видеотрансляции матча.

Стоит отметить, что перед тем, как спеть гимн, болельщики также пели "Червону руту".

Напомним, "Динамо" потерпело поражение со счетом 0:1.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение команды.

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Теги: #Динамо#фанаты#Лига чемпионов#квалификация Лиги чемпионов