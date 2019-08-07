Болельщики Динамо исполнили гимн Украины на стадионе в Брюгге (видео)

У киевского клуба была прекрасная поддержка в выездном матче.

Украинские фанаты, которые приехали в Бельгию, чтобы поддержать "Динамо" в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в концовке встречи исполнили гимн Украины.

Перед финальным свистком болельщики "Динамо" не только спели гимн, но еще и аккомпанировали себе.

Исполнение гимна было хорошо слышно в видеотрансляции матча.

Стоит отметить, что перед тем, как спеть гимн, болельщики также пели "Червону руту".

Напомним, "Динамо" потерпело поражение со счетом 0:1.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение команды.