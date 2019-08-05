Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити устроили массовую драку в метро (видео)

Болельщики подрались перед матчем за Суперкубок Англии.

Фанаты английских "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили массовую драку перед матчем за Суперкубок Англии, который состоялся 4 августа на "Уэмбли".

Инцидент произошел в лондонском метро. Фанаты подрались во время остановки поезда на одной из станций.

На видео, которое опубликовал в Twitter пользователь Stephe Patten можно увидеть, как болельщики дерутся на входе в вагон.

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShieldpic.twitter.com/WpknyCIlxM — Stephen Patten (@StevePatten) 4 августа 2019 г.

Напомним, поединок за Суперкубок завершился победой "Манчестер Сити". Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались "горожане" (5:4).

УНИАН также публиковал видеообзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".