Ливерпуль - Манчестер Сити: видео голов, онлайн матча за Суперкубок Англии

Два лидера прошлого сезона разыграли первый английский трофей.

4 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проходил матч за Суперкубок Англии, в котором встречались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Серия пенальти

Гол Стерлинга

Sterling celebrating in front of the Liverpool fans at Wembley...



YOU LOVE TO SEE IT 😍 #MCFC#LIVMCIpic.twitter.com/YHa4b7KqMl — ManCityzens.com (@ManCityzenscom) 4 августа 2019 г.

Гол Матипа

Liverpool don tear City net, na matip knack the ball inside net with him head. #LIVMCIpic.twitter.com/FRXaZmAJ6A — PIDGIN FOOTBALL (@PidginFootbol) 4 августа 2019 г.

Суперкубок Англии

Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:1 (4:5 - по пенальти)

Гол: Стерлинг, 12 - Матип, 78

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 79), Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79)

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Де Брейне (Фоден, 89), Родри, Д. Сильва (Гюндоган, 60), Б. Силва, Стерлинг, Сане (Жезус, 13)

Предупреждения: Де Брейне, Гвардиола

Онлайн-трансляция матча

4:5 - Жезус реализовал решающий пенальти! "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии!

4:4 - Салах не оставил шансов Браво.

3:4 - Наш Александр Зинченко реализовал пенальти - Алисон коснулся мяча, но это не спасло "Ливерпуль"!

3:3 - Окслейд-Чемберлен вколотил мяч под перекладину.

2:3 - Молодой Фоден переиграл Алисона!

2:2 - Браво угадал направление мяча, но Лаллана все равно забил.

1:2 - Бернарлу Силва мощно пробивает и выводит "Сити вперед.

1:1 - Вейналдум не забивает! Браво тащит мяч в правом углу ворот!

1:1 - Гюндоган тоже идеально исполняет 11-метровый.

1:0 - Шакири забивает и выводит "Ливерпуль" вперед.

Серия пройдет на воротах, за которыми находятся болельщики "Ливерпуля".

Финальный свисток. Ничья 1:1 означает, что нас ждет серия пенальти.

90+4 - Шакири пробивал в нижний угол - Браво спасает "Сити".

90+2 - Фантастика! Салах вышел на вратаря, пробил, а затем головой добивал мяч в ворота, но в последнее мгновение Уокер вынес мяч с линии ворот!

90+2 - Стерлинг ворвался в штрафную с мячом и пытался прострелить, но мяч застрял в ногах защитников "красных".

Четыре минуты компенсировал судья.

89 - Фоден поменял Де Брейне у "Сити".

88 - Браво вовремя вышел из ворот и не дал пробить Салаху!

87 - Удар издали от Салаха - выше ворот.

86 - Простреливал Де Брейне в штрафную, но там защитники "Ливерпуля" были первыми на мяче.

83 - Кейта подключился к атаке и пробил - голкипер спас "Сити"!

80 - Еще замены у "Ливерпуля": Шакири вместо Фирмино и Лаллана меняет Хендерсона.

78 - Гоооол! Розыгрыш штрафного завершился скидкой от ван Дейка точно на голову Матипу! Защитник отправил мяч в сетку. 1:1.

77 - Зинченко снес Салаха, благодаря чему "Ливерпуль" зарабаотал штрафной.

72 - Под прессингом теряют мяч "горожане".

69 - Хлесткий и точный удар от Салаха - вратарь Браво забрал мяч.

67 - Двойная замена у "Ливерпуля": вместо Фабиньо и Александер-Арнольда вышли Матип и Кейта.

66 - Всем составом обороняется "Сити". "Ливерпуль" пытается сравнять счет.

61 - Стерлинг вышел один на один с Алисоном, но сделал слишком много лишних движений и в итоге упустил шанс!

60 - Давида Сильву меняет Илкай Гюндоган.

58 - Салах после розыгрыша штрафного пробил низом - штанга спасает "Сити"!

57 - ван Дейк пробил после подачи с углового - мяч отскочил от перекладины на линию ворот - гола нет!

50 - Стоунз прервал опасную атаку "Ливерпуля", не дав пробить Вейналдуму.

48 - Стерлинг пробил в штангу, но арбитр зафиксировал офсайд.

48 - Ориги пробил низом, а мяч после рикошета оказался в руках у вратаря.

47 - Жезус подыграл Давиду Сильве, который мощно пробил чуть выше ворот "Ливерпуля".

46 - Игра возобновлена.

Перерыв. "Манчестер Сити" ведет со счетом 1:0.

45+3 - Де Брейне пытался прострелить с линии ворот, но упустил мяч в аут.

45+2 - Владеют мячом защитники "Сити", стараясь без сюрпризов завершить первый тайм.

Три минуты добавил арбитр.

45 - Отбились "горожане" после подачи мерсисайдцев со штрафного.

42 - За попытки раздать указания своим игрокам желтую получил наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола.

40 - Де Брейне вышел один на один, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

38 - Александер-Арнольд подал первый угловой в матче - мяч не нашел ничью голову и ушел за линию ворот.

36 - "Сити" владеет мячом и пытается сбить темп. "Ливерпуль" работает в прессинге.

33 - Де Брейне наказан желтой за грубый подкат. Зацепил бельгиец ногу соотечественника Ориги.

29 - Зинченко случайно скинул головой мяч на Салаха, а египтянин пробил выше ворот. Тяжело пока укранцу против египтянина.

24 - Алисон забрал мяч после стремительной атаки "Ливерпуля". Салах при этом оказался в офсайде.

23 - Старается атаковать "Ливерпуль", но пока без остроты.

17 - Второй мог забивать "Сити"! Стерлинг расстреливал ворота, но "красных" спас Алисон.

15 - Салах прорвался с мячом по правому флангу, вошел в штрафную, но пробил чуть неточно.

13 - Лерой Сане из-за травмы заменен на Габриэла Жезуса у "Сити".

12 - Гоооооол! "Сити" выходит вперед! Уокер забросил мяч в штрафную, там Давид Сильва скинул его на Стерлинга, а Рахим несильным ударом переиграл Алисона. 1:0.

8 - Фирмино принял скидку от Ориги и отдал пас в штрафную на Салаха - египтянин пробил не лучшим образом.

5 - Отвечает "Ливерпуль". Хлестко слета пробил Фирмино - голкипер "Сити" спокойно забрал мяч.

4 - Стерлинг обокрал игрока "Ливерпуля" перед штрафной, отдал пас на Сане, а Лерой пробил в сетку с внешней стороны. Вот и первый момент в игре.

Стартовый свисток. Игроки "Ливерпуля" разыграли мяч в центре поля.

Фото с предматчевых тренировок "Ливерпуля" и "Сити":

Трофей, за который будут бороться команды:

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал первой командой, которой удалось выиграть все четыре английских турнира: чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок Английской лиги и Суперкубок страны.

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии сыграет на правах команды, которая финишировала в АПЛ на втором месте. При этом в чемпионате Англии "красные" установили рекорд по набранным очкам для серебряных призеров.

По мнению букмекеров, "Манчестер Сити" является фаворитом на то, чтобы завоевать трофей. На итоговую победу команды Пепа Гвардиолы дается коэффициент 1,53, а на успех подопечных Юргена Клоппа - 2,60.