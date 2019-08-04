Зинченко помог Манчестер Сити завоевать Суперкубок Англии (видео)

Украинец провел на поле весь матч.

4 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"Сити" удалось быстро выйти вперед. На 12-й минуте Стерлинг воспользовался скидкой от Давида Сильвы и отправил мяч в ворота.

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У автора гола "горожан" было еще несколько шансов забить, но реализовать он их не сумел. "Ливерпуль" активизировался после перерыва и всеми силами пошел вперед. В одном из эпизодов ван Дейк пробил после подачи углового, но мяч от перекладины попал в линию ворот - гол не был зафиксирован.

Также Салах выходил на свидание с вратарем и головой отправлял мяч в пустые ворота - защитник "Сити" Уокер в последний момент вынес его с линии ворот. Сравняли счет "красные" на 78-й минуте. Зинченко нарушил правила, а мерсисайдцы разыграли штрафной: ван Дейк скинул мяч в центр штрафной, откуда головой точно пробил Матип.

В серии послематчевых пенальти манчестерские футболисты не допустили промахов - в том числе свой пенальти реализовал Александр Зинченко. У "Ливерпуля" переиграть вратаря Браво не сумел Вейналдум. Этот промах позволил "Ман Сити" завоевать трофей.

"Горожане" сумели во второй год подряд стать победителями Суперкубка.

Зинченко завоевал трофей впервые. Ранее Александр выигрывал дважды чемпионат Англии, дважды Кубок Лиги и один раз Кубок Англии.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 1:1 (4:5 - по пенальти)

Гол: Стерлинг, 12 - Матип, 78

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 79), Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79)

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Де Брейне (Фоден, 89), Родри, Д. Сильва (Гюндоган, 60), Б. Силва, Стерлинг, Сане (Жезус, 13)

Предупреждения: Де Брейне, Гвардиола

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко представил новую форму "Манчестер Сити".