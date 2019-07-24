Будучность - Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Заря первой из украинских клубов стартует в еврокубках.

Луганская "Заря" 25 июля проведет первый матч в квалификации Лиги Европы. В рамках второго раунда "Заря" на выезде встретится с черногорской "Будучностью".

Поединок пройдет в Подгорице на стадионе "Под Горицом".

Начало встречи - в 21.00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию матча "Будучность" - "Заря" покажет телеканал УНИАН. Видеотрансляция игры онлайн будет доступна на сайте УНИАН.

Луганский клуб проведет свой первый официальный матч в сезоне.

Напомним, в отличие от "Зари", "Будучность" стартовала в Лиге Европы с первого раунда квалификации и уже прошла эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" и "Мариуполь" получили потенциальных соперников по третьему раунду квалификации Лиги Европы.