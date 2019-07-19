Определился соперник Зари в квалификации Лиги Европы

В Лиге Европы завершились ответные матчи первого квалификационного раунда.

Черногорская "Будучность" стала соперником луганской "Зари" по второму раунду квалификации Лиги Европы 2019-2020.

В рамках первого отборочного раунда турнира "Будучность" по сумме двух встреч разгромила эстонский клуб "Нарва Транс".

Читайте такжеТри легионера и украинец: Заря усилилась перед стартом нового сезона (фото)

В первом матче на выезде "Будучность" одержала победу со счетом 2:0, а в ответной игре, которая состоялась 18 июля, разгромила соперника со счетом 4:1. Голами у победителей отметились Милош Вучич, Душан Бакич, Михайло Перович и Деян Зарубица.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Будучность" завоевала серебряные медали чемпионата Черногории, а также выиграла Кубок страны.

Матчи второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа. Первый поединок против "Будучности" "Заря" проведет на выезде.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Зарю" усилил известный украинский футболист.