Будучность - Заря - 1:3: видео голов матча Лиги Европы

Первая украинская команда стартовала в еврокубках.

25 июля луганская "Заря" во втором раунде квалификации Лиги Европы играла на выезде против черногорской "Будучности". Игра прошла в Подгорице на стадионе "Под Горицом".

Лига Европы, квалификация, второй раунд

"Будучность" - "Заря" - 1:3

Голы: Перович, 60 - Громов, 16, 19, Арвеладзе, 82

"Будучность": Драгоевич, Божович (Раичкович, 46), Миркович (Бойович, 77), Перович, Дамьянович, Бакич (Зарубица, 46), Миич, Милош Вучич, Больевич, Милич, Стойликович

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Иванесеня, Кочергин, Чеберко, Хомченовский, Юрченко (Лунев, 64), Громов (Арвеладзе, 80), Будковский

Видео голов

Полное видео матча

Сезон в Украине и Черногории пока не стартовал, но у хозяев поля есть преимущество. Команда Бранко Брновича уже стартовала в первом раунде квалификации ЛЕ, одолев эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

"Заря" в прошлом сезоне прошла в третьем раунде квалификации португальскую "Брагу", а затем в плей-офф была близка к успеху в противостоянии с немецким "Лейпцигом", но в итоге в группу ЛЕ вышел соперник - 0:0, 2:3.

Летом луганчане попрощались с Юрием Вернидубом, а его место во главе команды занял Виктор Скрипник. Последняя товарищеская игра луганчан состоялась 18 июля, когда "Заря" разобралась с "Мариуполем" со счетом 3:1.