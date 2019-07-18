Украинец Малиновский результативно дебютировал за Аталанту (видео)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал за "Аталанту" в контрольном матче.
В рамках товарищеского турнира Trophy Fra.mar помог своей команде разгромить представителя итальянской Серии D "Брусапорто" - 9:0.
Малиновский вышел на поле в основном составе "Аталанты" и записал на свой счет гол и голевую передачу.
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На 10-й минуте украинец отдал ассист на Омара Колли, а на 35-й минуте получил возможность пробить пенальти и реализовал его.
Во втором тайме Малиновский не играл - главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини полностью обновил состав команды.
В Instagram atalantaysport было опубликовано видео гола Малиновского.
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Напомним, Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка" и подписал пятилетний контракт.
Как сообщал УНИАН, трансфер Малиновского стал одним из самых дорогих в истории "Аталанты".