Украинец Малиновский результативно дебютировал за Аталанту (видео)

Украинский полузащитник отметился голом и голевой передачей в товарищеском матче.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал за "Аталанту" в контрольном матче.

В рамках товарищеского турнира Trophy Fra.mar помог своей команде разгромить представителя итальянской Серии D "Брусапорто" - 9:0.

Малиновский вышел на поле в основном составе "Аталанты" и записал на свой счет гол и голевую передачу.

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На 10-й минуте украинец отдал ассист на Омара Колли, а на 35-й минуте получил возможность пробить пенальти и реализовал его.

Во втором тайме Малиновский не играл - главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини полностью обновил состав команды.

В Instagram atalantaysport было опубликовано видео гола Малиновского.

Напомним, Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка" и подписал пятилетний контракт.

Как сообщал УНИАН, трансфер Малиновского стал одним из самых дорогих в истории "Аталанты".