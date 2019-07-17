Одна из самых высоких в команде: стала известна зарплата Малиновского в Аталанте

Украинский футболист стал одним из самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет зарабатывать в итальянской "Аталанте" как минимум один миллион евро в год.

Об этом стало известно сайту Footbom.com.

Ежегодный оклад Малиновского может увеличиваться за счет бонусов. В частности, в контракте украинца прописаны солидные бонусы за каждый последующий выход команды в Лигу чемпионов. Кроме того, Малиновский может получить дополнительные деньги за общее число проведенных матчей в стартовом составе.

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Украинский футболист стал одним из самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты". Больше Малиновского в итальянском клубе на данный момент зарабатывают только экс-игрок "Металлиста" Алехандро Гомес (1,6 миллиона евро) и Дуван Сапата (1,5 миллион). По одному миллиону евро в год получают Йосип Иличич и Марио Пашалич.

Также отмечается, что в "Аталанте" Малиновский будет зарабатывать в 2,5 раза больше, чем в "Генке", где его годовой оклад составлял 400 тысяч евро.

Напомним, украинец заключил с "Аталантой" пятилетний контракт.

Как сообщал УНИАН, Малиновский уже приступил к тренировкам в Италии.