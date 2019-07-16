цей матеріал доступний українською

Малиновский приступил к тренировкам в Аталанте (фото)

22:52, 16 июля 2019
Футбол
67 0
Руслан Малиновский перешел в Аталанту за 13,7 миллиона евро / фото: twitter.com/Atalanta_BC

Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

Читайте такжеФутболист сборной Украины Малиновский стал игроком Аталанты (видео)

Украинец не только потренировался, но еще и раздал автографы болельщикам.

Также Малиновский прокомментировал свой трансфер в "Аталанту".

"Очень счастлив перейти в этот клуб с удивительными болельщиками. "Аталанта" провела отличный сезон, а я постараюсь помочь команде стать лучше в следующем. Надеюсь, все будет хорошо. Думаю, что для меня это шаг вперед. "Аталанта" сейчас - это топ-команда в Италии", - сказал украинец.

фото: twitter.com/Atalanta_BC
фото: twitter.com/Atalanta_BC

Напомним, Малиновский заключил пятилетний контракт с "Аталантой", которой в следующем сезоне предстоит сыграть в Лиге чемпионов.

УНИАН также сообщал о том, что Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих трансферов украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Руслан Малиновский#Аталанта