Малиновский приступил к тренировкам в Аталанте (фото)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел первую тренировку в итальянской "Аталанте".
Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".
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Украинец не только потренировался, но еще и раздал автографы болельщикам.
Также Малиновский прокомментировал свой трансфер в "Аталанту".
"Очень счастлив перейти в этот клуб с удивительными болельщиками. "Аталанта" провела отличный сезон, а я постараюсь помочь команде стать лучше в следующем. Надеюсь, все будет хорошо. Думаю, что для меня это шаг вперед. "Аталанта" сейчас - это топ-команда в Италии", - сказал украинец.
Напомним, Малиновский заключил пятилетний контракт с "Аталантой", которой в следующем сезоне предстоит сыграть в Лиге чемпионов.
УНИАН также сообщал о том, что Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих трансферов украинцев.