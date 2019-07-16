Малиновский приступил к тренировкам в Аталанте (фото)

Украинский футболист провел первую тренировку и прокомментировал переход в итальянский клуб.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел первую тренировку в итальянской "Аталанте".

Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

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Украинец не только потренировался, но еще и раздал автографы болельщикам.

Также Малиновский прокомментировал свой трансфер в "Аталанту".

"Очень счастлив перейти в этот клуб с удивительными болельщиками. "Аталанта" провела отличный сезон, а я постараюсь помочь команде стать лучше в следующем. Надеюсь, все будет хорошо. Думаю, что для меня это шаг вперед. "Аталанта" сейчас - это топ-команда в Италии", - сказал украинец.

Напомним, Малиновский заключил пятилетний контракт с "Аталантой", которой в следующем сезоне предстоит сыграть в Лиге чемпионов.

УНИАН также сообщал о том, что Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих трансферов украинцев.