Известный украинский футболист перешел в Зарю
13:49, 17 июля 2019Футбол
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Владлен Юрченко, который поиграл в Бундеслиге, стал новичком луганского клуба.
Владлен Юрченко четыре года провел в составе Байера / фото: twitter.com/bayer04
Луганская "Заря" подписала контракт с украинским полузащитником Владленом Юрченко.
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Контракт с 25-летним Юрченко рассчитан на два года.
Полузащитник будет выступать в луганском клубе под №80.
Предыдущий сезон Юрченко провел в составе датского "Вайле". В 19 матчах украинец забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее с 2014 по 2018 годы Юрченко был игроком немецкого "Байера".
facebook.com/FCZoryaLuhansk
Как сообщал УНИАН, ранее "Заря" объявила о подписании трех легионеров и одного украинца.
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