Известный украинский футболист перешел в Зарю

Владлен Юрченко, который поиграл в Бундеслиге, стал новичком луганского клуба.

Луганская "Заря" подписала контракт с украинским полузащитником Владленом Юрченко.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Контракт с 25-летним Юрченко рассчитан на два года.

Полузащитник будет выступать в луганском клубе под №80.

Предыдущий сезон Юрченко провел в составе датского "Вайле". В 19 матчах украинец забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее с 2014 по 2018 годы Юрченко был игроком немецкого "Байера".

Как сообщал УНИАН, ранее "Заря" объявила о подписании трех легионеров и одного украинца.