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Известный украинский футболист перешел в Зарю

13:49, 17 июля 2019
Футбол
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Владлен Юрченко четыре года провел в составе Байера / фото: twitter.com/bayer04

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Контракт с 25-летним Юрченко рассчитан на два года.

Полузащитник будет выступать в луганском клубе под №80.

Предыдущий сезон Юрченко провел в составе датского "Вайле". В 19 матчах украинец забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее с 2014 по 2018 годы Юрченко был игроком немецкого "Байера".

facebook.com/FCZoryaLuhansk

Как сообщал УНИАН, ранее "Заря" объявила о подписании трех легионеров и одного украинца.

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Теги: #Заря#УПЛ#трансферы#Владлен Юрченко