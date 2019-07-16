Три легионера и украинец: Заря усилилась перед стартом нового сезона (фото)

Луганский клуб объявил о подписании четырех футболистов.

Луганская "Заря" объявила о трансфере четырех игроков. Команду усилили боснийский вратарь Никола Василь, бразильский защитник Лазио, немецкий защитник Джоэль Абу Ханна, а также украинский хавбек Дмитрий Иванисеня.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Со всеми новичками подписаны контракты, которые рассчитаны на два года.

23-летний Василь прошлый сезон провел в составе второй команды "Нюрнберга".

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23-летний Лазио, который находился в составе "Зари" на просмотре во время сборов в Словении, ранее выступал только в Бразилии. Его предыдущим клубом был "Деспортиво Бразил".

Абу Ханна, который может закрыть позицию левого защитника, до перехода в "Зарю" играл в Германии. 21-летний футболист является воспитанником "Байера", а прошлый сезон провел в "Фортуне Кельн".

Предыдущим клубом 25-летнего Иванисени, выступающего на позиции опорного полузащитника, было тбилисское "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее новый главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что перед переходом в луганский клуб отказался от предложения из России.