"Мне с этим жить": украинский футбольный тренер отказался работать в России (видео)

У Виктора Скрипника было предложение от московского "Локомотива".

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, что отказался возглавить московский "Локомотив".

Причины такого решения украинский специалист объяснил в интервью для YouTube-канала Вацко Live.

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"Приглашал ли меня московский "Локомотив"? Да. Экономически это значительно серьезней, чем "Заря"? Да. Но я сижу здесь. Почему? Потому что мне с этим жить. Вот и все. А я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я - украинец. Сделал свой выбор", - сказал Скрипник.

"Живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею", - добавил тренер.

При этом Скрипник заявил, что не осуждает футболистов, которые уезжают в Россию:

"Ради бога, каждый пусть делает, что хочет".

Напомним, Скрипник возглавил "Зарю" этим летом.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что не будет рассматривать предложения из России.