В семейном кругу: главный тренер сборной Украины Шевченко проводит отпуск на Барбадосе (фото)
13:59, 13 июля 2019Футбол
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Наставник "желто-синих" отдыхает вместе с супругой и детьми.
Андрей Шевченко на Барбадосе / фото: lapresse.it
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вместе с супругой Кристен Пазик и детьми отдыхает на Барбадосе.
Соответствующие фото появились на сайте lapresse.it.
Издание отмечает, что Шевченко активно проводит время с детьми:
"Похоже, и на отдыхе Шевченко некогда расслабиться: надувные лодки, ведра для песка, купание... Шева не останавливается ни на минуту".
Отметим, что Шевченко уже далеко не впервые выбирает для отдыха именно Барбадос.
фото: lapresse.it
фото: lapresse.it
фото: lapresse.it
фото: lapresse.it
Напомним, что ближайший матч в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет 7 сентября, когда сыграет с Литвой. После четырех поединков "желто-синие" набрали 10 очков и возглавляют свою отборочную группу.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко отличился голом в матче легенд "Челси" и "Реала".
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