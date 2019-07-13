В семейном кругу: главный тренер сборной Украины Шевченко проводит отпуск на Барбадосе (фото)

Наставник "желто-синих" отдыхает вместе с супругой и детьми.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вместе с супругой Кристен Пазик и детьми отдыхает на Барбадосе.

Соответствующие фото появились на сайте lapresse.it.

Издание отмечает, что Шевченко активно проводит время с детьми:

"Похоже, и на отдыхе Шевченко некогда расслабиться: надувные лодки, ведра для песка, купание... Шева не останавливается ни на минуту".

Отметим, что Шевченко уже далеко не впервые выбирает для отдыха именно Барбадос.

Напомним, что ближайший матч в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет 7 сентября, когда сыграет с Литвой. После четырех поединков "желто-синие" набрали 10 очков и возглавляют свою отборочную группу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко отличился голом в матче легенд "Челси" и "Реала".