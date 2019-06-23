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Шевченко отличился голом в матче легенд "Челси" и "Реала" (видео)

23:01, 23 июня 2019
Футбол
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&quot;Челси&quot; проиграл в Мадриде / фото: twitter.com/chelseafc

В составе гостей на поле вышел нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, защищавший цвета "пенсионеров" в сезонах 2006/07, 2007/08 и 2009/10 (77 матчей во всех турнирах, 23 гола).

Игра завершилась победой "Реала" со счетом 5:4, а Шевченко отметился голом.

Ранее УНИАН сообщал, что Шевченко попал в рейтинг футболистов, карьера которых была испорчена из-за одного трансфера.

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Теги: #футбол#Реал#Андрей Шевченко#Челси