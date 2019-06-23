Шевченко отличился голом в матче легенд "Челси" и "Реала" (видео)

Команда украинца при этом проиграла.

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоялся поединок легенд "Реала" и "Челси".

В составе гостей на поле вышел нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, защищавший цвета "пенсионеров" в сезонах 2006/07, 2007/08 и 2009/10 (77 матчей во всех турнирах, 23 гола).

Игра завершилась победой "Реала" со счетом 5:4, а Шевченко отметился голом.

Ранее УНИАН сообщал, что Шевченко попал в рейтинг футболистов, карьера которых была испорчена из-за одного трансфера.