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Белорусский голкипер пропустил невероятно нелепый гол (видео)

10:30, 13 июля 2019
Футбол
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Команда Артема Сороко в итоге потерпела поражение / фото: pressball.by

На 69-й минуте матча защитник "Дняпро" Артем Хвалько отдал пас назад на вратаря, но Сороко махнул ногой мимо мяча, после чего сфера закатилась в ворота.

Комментатор матча назвал ошибку Сороко "ляпом тура".

К тому моменту "Дняпро" вел со счетом 3:2, но в итоге потерпел поражение со счетом 3:4.

Видео было опубликовано на канале bvliga в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам.

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Теги: #футбол#курьезы