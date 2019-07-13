Белорусский голкипер пропустил невероятно нелепый гол (видео)

Вратарь команды "Дняпро" Артем Сороко стал соавтором курьезного автогола.

Вратарь клуба "Дняпро" Артем Сороко пропустил нелепый гол в матче чемпионата Беларуси против команды "Энергетик-БГУ".

На 69-й минуте матча защитник "Дняпро" Артем Хвалько отдал пас назад на вратаря, но Сороко махнул ногой мимо мяча, после чего сфера закатилась в ворота.

Комментатор матча назвал ошибку Сороко "ляпом тура".

К тому моменту "Дняпро" вел со счетом 3:2, но в итоге потерпел поражение со счетом 3:4.

Видео было опубликовано на канале bvliga в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам.