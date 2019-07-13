Белорусский голкипер пропустил невероятно нелепый гол (видео)
10:30, 13 июля 2019Футбол
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Вратарь команды "Дняпро" Артем Сороко стал соавтором курьезного автогола.
Команда Артема Сороко в итоге потерпела поражение / фото: pressball.by
Вратарь клуба "Дняпро" Артем Сороко пропустил нелепый гол в матче чемпионата Беларуси против команды "Энергетик-БГУ".
На 69-й минуте матча защитник "Дняпро" Артем Хвалько отдал пас назад на вратаря, но Сороко махнул ногой мимо мяча, после чего сфера закатилась в ворота.
Комментатор матча назвал ошибку Сороко "ляпом тура".
К тому моменту "Дняпро" вел со счетом 3:2, но в итоге потерпел поражение со счетом 3:4.
Видео было опубликовано на канале bvliga в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам.
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