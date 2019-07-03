Футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам (видео)

Луис Монтес не сумел попасть по пустым воротам с пяти метров.

Полузащитник сборной Мексики Луис Монтес отметился невероятным промахом в матче 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ против сборной Гаити.

Уже на последних секундах добавленного к овертайму времени сборная Мексики убежала в контратаку, и Монтес после передачи партнера имел шанс отправить мяч в сетку с линии вратарской площади.

Однако полузащитник, находясь прямо по центру ворот, умудрился пробить выше цели.

Сборная Мексики в итоге одержала победу со счетом 1:0 (единственный гол на 3-й минуте овертайма с пенальти забил Рауль Хименес) и вышла в финал, где встретится с победителем матча Ямайка - США.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легендарный английский футболист забил гол со своей половины поля.