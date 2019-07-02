Финалист Лиги чемпионов подписал игрока за рекордную для клуба сумму (видео)

Новичком "Тоттенхэма" стал французский полузащитник Танги Ндомбеле.

Английский "Тоттенхэм" заключил контракт с французским полузащитником Танги Ндомбеле.

Об этом сообщает пресс-служба "шпор" в Twitter.

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Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" из "Лиона" за 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве возможных бонусов. 22-летний французский хавбек поставил подпись под контрактом, который рассчитан до 2025 года.

Трансфер Ндомбеле стал рекордным для "Тоттенхэма". Предыдущим самым дорогим новичком "шпор" был Давинсон Санчес, за которого перед сезоном 2017-2018 клуб заплатил 40 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Ндомбеле провел в составе "Лиона" 49 матчей, в которых забил 3 гола.

УНИАН ранее также сообщал о том, что мадридский "Атлетико" может осуществить рекордный трансфер в своей истории.