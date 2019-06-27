Новый Роналду: Атлетико согласовал рекордный трансфер в истории клуба

Мадридский клуб подпишет португальца Жоау Фелиша.

"Бенфика" приняла предложение мадридского "Атлетико" по форварду Жоау Фелишу.

Об этом португальский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Испанцы активировали пункт выкупа в контракте 19-летнего игрока и заплатят за него 126 миллионов евро. Официально сделка будет оформлена в ближайшие дни.

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Таким образом, португальский форвард станет самым дорогим новичком в истории мадридского клуба. По информации ряда СМИ, зарплата Фелиша составит 6 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Жоау Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Таланта считают новым Криштиану Роналду.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" готовит трансфер сенегальского нападающего.