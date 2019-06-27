цей матеріал доступний українською

Новый Роналду: Атлетико согласовал рекордный трансфер в истории клуба

10:34, 27 июня 2019
Футбол
278 0
Жоау Фелиш / REUTERS

Об этом португальский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Испанцы активировали пункт выкупа в контракте 19-летнего игрока и заплатят за него 126 миллионов евро. Официально сделка будет оформлена в ближайшие дни.

Читайте такжеПринял все условия: Неймар близок к трансферу в испанский суперклуб

Таким образом, португальский форвард станет самым дорогим новичком в истории мадридского клуба. По информации ряда СМИ, зарплата Фелиша составит 6 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Жоау Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Таланта считают новым Криштиану Роналду.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" готовит трансфер сенегальского нападающего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#трансферы#Атлетико Мадрид#Бенфика