Известный украинский футболист покинул российский клуб

Экс-динамовец Тарас Михалик выступал за "Локомотив" на протяжении шести лет.

Украинский полузащитник Тарас Михалик покинул московский "Локомотив".

Об уходе украинца "Локомотив" сообщил в Twitter.

Михалик стал свободным агентом после завершения контракта с клубом.

35-летний Михалик выступал за московский клуб на протяжении шести лет - с 2013 года. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России-2018 и трижды выиграл Кубок России.

Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ.

🚂Всё это – о Тарасе Михалике, который провел в «Локомотиве» шесть последних лет.

Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё! pic.twitter.com/z5oklNXgMW — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

После ухода из "Локомотива" Михалик тренируется с луцкой "Волынью".

"Уже пятый день тренируюсь в Луцке с местной командой, "Волынью". Это мой родной город, ехать никуда уже не хочу. Клуб предложил мне однолетний контракт. Поэтому сейчас тренируюсь, а чуть позже примем совместно окончательное решение", - сказал Михалик сайту Sport24.ru.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Иван Ордец попытался оправдаться за переход в российский клуб.