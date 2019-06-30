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Известный украинский футболист покинул российский клуб

21:12, 30 июня 2019
Футбол
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Тарас Михалик выступал за &quot;Локомотив&quot; с 2013 года / фото: ФК Локомотив

Об уходе украинца "Локомотив" сообщил в Twitter.

Михалик стал свободным агентом после завершения контракта с клубом.

35-летний Михалик выступал за московский клуб на протяжении шести лет - с 2013 года. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России-2018 и трижды выиграл Кубок России.

После ухода из "Локомотива" Михалик тренируется с луцкой "Волынью".

"Уже пятый день тренируюсь в Луцке с местной командой, "Волынью". Это мой родной город, ехать никуда уже не хочу. Клуб предложил мне однолетний контракт. Поэтому сейчас тренируюсь, а чуть позже примем совместно окончательное решение", - сказал Михалик сайту Sport24.ru.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Иван Ордец попытался оправдаться за переход в российский клуб.

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Теги: #Локомотив Москва#Тарас Михалик