"Футбол объединяет народы": украинский защитник попытался оправдаться за переход в российский клуб

Экс-игрок "Шахтера" Иван Ордец заявил, что сделал выбор в пользу карьеры.

Украинский защитник Иван Ордец объяснил, почему решил перейти из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо".

Слова Ордеца приводит сайт expres.online.

"Мой выбор - в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку", - сказал Ордец.

Читайте такжеПроменял Лигу Европы на второй дивизион: еще один украинский футболист уехал в Россию

Украинец также отметил, что хочет прогрессировать как футболист:

"У меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист".

Ордец добавил, что размер зарплаты не повлиял на его выбор, а с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко он не советовался.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Артем Полярус променял Лигу Европы на клуб из второго российского дивизиона.