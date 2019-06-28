Скандальный украинский футболист покинул донецкий Олимпик

Алексей Гай заявил об уходе из донецкого клуба.

Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай заявил, что покидает донецкий "Олимпик".

Об этом Гай сообщил в Instagram.

"Я принял решение - я больше не являюсь футболистом "Олимпика". Это было сложное решение для меня, но оно такое. Я искренне благодарен всем кто, был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт, который мы вместе с вами получили", - написал Гай, добавив, что "Олимпик" навсегда останется в его сердце.

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"До встречи на полях Европы", - также отметил 36-летний полузащитник.

Гай выступал за "Олимпик" с 2018 года. До этого хавбек был игроком российской "Кубани".

Напомним, в прошлом году Гай дал интервью, в котором заявил, что не может "сказать, что Россия - агрессор", так как "свечку не держал". Ранее в 2014 году полузащитник отказывался надевать перед матчем футболку в поддержку украинской армии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что донецкий "Олимпик" не стали исключать из УПЛ.