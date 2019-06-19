Изменили регламент: донецкий Олимпик не стали исключать из УПЛ
Украинская ассоциация футбола выдала донецкому "Олимпику" аттестат на участие в УПЛ в сезоне 2019-2020.
Об этом сообщил президент "Олимпика" Владислав Гельзин, передает официальный сайт донецкого клуба.
"Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого "Олимпик" - не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ", - сказал Гельзин.
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Президент "Олимпика" также поблагодарил одиннадцать клубов УПЛ, которые выступили за сохранение донецкого клуба в элитном дивизионе:
"Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на всеобщем собрании, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой".
Ранее "Олимпик" хотели исключить из УПЛ в связи с недопуском к участию в чемпионате Украины команд донецкого клуба U-19 и U-21, которые были дисквалифицированы из-за договорных матчей.
Для того, чтобы не исключать "Олимпик" из УПЛ, Украинской ассоциации футбола пришлось внести изменение в регламент выдачи клубам аттестатов для участия в Премьер-лиге.
Как сообщает официальный сайт УАФ, отныне отстранение команд U-19 и U-21 от соревнований не является причиной для невыдачи аттестата главной команде.
Напомним, по итогам предыдущего сезона "Олимпик" занял в УПЛ девятое место.
УНИАН ранее сообщал о том, что был утвержден календарь первого круга УПЛ на сезон 2019-2020.