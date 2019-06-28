Сборная Бразилии в серии пенальти вышла в полуфинал Кубка Америки (видео)

В составе Парагвая пенальти не забил динамовец Дерлис Гонсалес.

Сборная Бразилии пробилась в полуфинал домашнего Кубка Америки-2019. В матче 1/4 финала бразильцы обыграли сборную Парагвая.

С 58-й минуты матча Бразилия играла в большинстве после того, как с поля был удален Фабиан Бальбуэна. Интересно, что в эпизоде с удалением арбитр сперва указал на пенальти и показал защитнику желтую карточку, однако после видеоповтора назначил штрафной и удалил игрока.

Ни в основное, ни в дополнительное время Бразилии не удалось распечатать ворота соперника.

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В серии пенальти у хозяев не забил только Роберто Фирмино, тогда как у парагвайцев свои шансы не реализовали Густаво Гомес и Дерлис Гонсалес.

Бразилия - Парагвай 0:0 (4:3 по пенальти)

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис (Алекс Сандро, 46), Артур, Аллан (Виллиан, 71), Жезус, Коутиньо, Эвертон, Фирмино

Парагвай: Фернандес, Пирис, Бальбуэна, Гомес, Алонсо, Перес (Рохас, 74), Санчес (Эскобар, 78), Ортис, Арзамендия (Вальдес, 61), Альмирон, Дерлис Гонсалес

Удаление: Бальбуэна, 58

Серия пенальти: Гомес - 0:0 (вратарь), Виллиан - 1:0, Альмирон - 1:1, Маркиньос - 2:1, Вальдес - 2:2, Коутиньо - 3:2, Рохас - 3:3, Фирмино - 3:3 (мимо), Гонсалес - 3:3 (мимо), Жезус - 4:3

В полуфинале Бразилия сыграет с победителем матча Венесуэла - Аргентина.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче на турнире Бразилия разгромила Перу.