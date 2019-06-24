В два раза больше: в ООН сравнили зарплату Месси и 1693 футболисток

В "ООН-женщины" требуют равной оплаты труда в футболе.

Организация объединенных наций сравнила зарплату одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси с совокупным доходом 1693 футболисток, которые выступают в семи сильнейших лигах.

Соответствующая инфографика была опубликована в Twitter ООН.

Годовая зарплата Месси, включая различные бонусы - 84 миллиона долларов. В то же время общая зарплата 1693 футболисток - 42,6 миллиона долларов.

"Один футболист зарабатывает почти в два раза больше, чем все девушки-игроки в семи топ-лигах", - сообщили в ООН, ссылаясь на данные Forbes.

⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1pic.twitter.com/SMr23362hg — United Nations (@UN) 23 июня 2019 г.

Отметим, что "ООН-женщины" ведет кампанию за равную оплату труда в спорте.

Как сообщал УНИАН, Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.