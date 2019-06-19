"Хочу вернуться домой": Неймар заявил о желании покинуть ПСЖ

Бразильский нападающий попросил президента "Пари Сен-Жермен" о трансфере в "Барселону".

Звездный бразильский нападающий Неймар заявил руководству ПСЖ о желании вернуться в "Барселону".

Об этом сообщает mundodeportivo.com.

Неймар сообщил президенту ПСЖ Насеру Аль-Хелаифи о том, что хочет покинуть клуб.

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"Я не хочу больше играть в ПСЖ. Я хочу вернуться к себе домой. Я никогда не должен был уезжать оттуда", - сказал Неймар.

Отметим, что Аль-Хелаифи ранее в интервью заявил: "Никто не заставлял Неймара подписывать контракт".

Напомним, бразилец перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны". Трансфер стал рекордным в истории футбола и остается таковым до сих пор - французский клуб заплатил за Неймара 222 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, "Барселона" уже ведет переговоры о возвращении Неймара, но поставила бразильцу одно условие.