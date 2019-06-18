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Барселона может вернуть Неймара, но с одним условием

14:54, 18 июня 2019
Футбол
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Неймар провел в ПСЖ два сезона / фото: goal.com

Об этом сообщает Globo Esporte.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что каталонский клуб уже полным ходом ведет переговоры о трансфере бразильца и может осуществить его в июле.

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"Барселона" готова предложить ПСЖ 100 миллионов евро, а также одного из трех игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Умтити.

При этом руководство каталонского клуба потребует, чтобы Неймар публично извинился за свой скандальный уход из клуба два года назад, передает El Chiringuito TV‏.

В частности, после ухода бразилец подал иск в отношении "Барселоны" о невыплате премиальных за продление контракта, которую каталонский клуб не осуществил из-за ухода футболиста. Неймар и его отец оттягивали переход в ПСЖ, чтобы получить эту выплату.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, ПСЖ готов продать Неймара.

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Теги: #Барселона#трансферы#ПСЖ#Неймар