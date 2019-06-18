Барселона может вернуть Неймара, но с одним условием

Каталонский клуб готов предложить ПСЖ 100 миллионов евро и одну из своих звезд.

"Барселона" может вернуть самого дорогого футболиста мира Неймара из ПСЖ.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что каталонский клуб уже полным ходом ведет переговоры о трансфере бразильца и может осуществить его в июле.

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"Барселона" готова предложить ПСЖ 100 миллионов евро, а также одного из трех игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Умтити.

При этом руководство каталонского клуба потребует, чтобы Неймар публично извинился за свой скандальный уход из клуба два года назад, передает El Chiringuito TV‏.

В частности, после ухода бразилец подал иск в отношении "Барселоны" о невыплате премиальных за продление контракта, которую каталонский клуб не осуществил из-за ухода футболиста. Неймар и его отец оттягивали переход в ПСЖ, чтобы получить эту выплату.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, ПСЖ готов продать Неймара.