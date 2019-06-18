Обвинения пока не выдвигали: появились новые подробности задержания Платини

Экс-президент УЕФА задержан для допроса по делу выбора страны-хозяйки ЧМ-2022.

Экс-президент УЕФА Мишель Платини пока не является обвиняемым по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова представителя французской финансовой прокуратуры.

Платини был задержан сегодня, 18 июня, для допроса по данному делу, но ему не были выдвинуты обвинения.

Читайте такжеЭкс-президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции

Как сообщает AP, экс-футболист продолжает находиться под стражей. На данный момент он может быть задержан на 24 часа без предъявления официальных обвинений. После допроса Платини может либо выйти на свободу, либо предстанет перед судьей, который решит, нужно ли выдвигать обвинения.

Платини отрицает любое участие в коррупционных схемах при выборе Катара в качестве хозяина ЧМ-2022.

Представители экс-президента УЕФА заявили, что ему "не в чем себя упрекать", а также подчеркнули, что экс-глава УЕФА был допрошен в том числе касательно получения Францией права на проведение Евро-2016:

"Мишель Платини выражает свое мнение спокойно и точно, отвечая на все вопросы, в том числе об условиях присуждения Франции права на проведение Евро-2016. Он дал полезные объяснения".

Напомним, в 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен до четырех лет.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году экс-президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что Катар мошенническим путем получил право на проведение ЧМ-2022.