Футболист сборной Украины Зинченко рассказал о романе с телеведущей

Ранее украинский полузащитник поцеловал Владу Седан в прямом эфире.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко объяснил, почему в прямом эфире поцеловал ведущую телеканалов "Футбол 1/2" Владу Седан.

Футболист признался, что встречается с телеведущей, передает сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не удержался", - сказал Зинченко.

Футболист также добавил, что его поцелуй активно обсуждался в клубе и сборной:

"Ляпорт (футболист "Манчестер Сити", - прим. УНИАН) сразу все сбросил в группу "Манчестер Сити". Некоторые ребята из команды знали уже об этом. В сборной это также уже обговорилось".

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко и другие футболисты прокомментировали скромную победу над Люксембургом.