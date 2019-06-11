цей матеріал доступний українською

"Нас ждут в Луганске и Донецке": украинский футболист ответил, где должна играть сборная

12:44, 11 июня 2019
Футбол
701 0
Украина - Люксембург / REUTERS

Слова Яремчука приводит Tribuna.com.

Читайте такжеМинимальная победа Украины над Люксембургом: как это было (фотогалерея)

"Мы одна большая страна, болельщики есть и в Киеве, Днепре, Донецке, Луганске, нас везде ждут. Хочется каждого болельщика порадовать в другом городе", - сказал Яремчук.

Напомним, сборная Украины провела матчи против Сербии и Люксембурга во Львове и одержала две победы (5:0 и 1:0).

Яремчук отличился голами в каждом из поединков. В матче против Люксембурга его мяч принес команде победу.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал минимальную победу над Люксембургом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Роман Яремчук