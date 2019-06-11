"Нас ждут в Луганске и Донецке": украинский футболист ответил, где должна играть сборная

Роман Яремчук хочет, чтобы сборная Украины радовала болельщиков по всей Украине.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук ответил на вопрос, должны ли "желто-синие" играть все матчи в фартовом для команды Львове.

Слова Яремчука приводит Tribuna.com.

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"Мы одна большая страна, болельщики есть и в Киеве, Днепре, Донецке, Луганске, нас везде ждут. Хочется каждого болельщика порадовать в другом городе", - сказал Яремчук.

Напомним, сборная Украины провела матчи против Сербии и Люксембурга во Львове и одержала две победы (5:0 и 1:0).

Яремчук отличился голами в каждом из поединков. В матче против Люксембурга его мяч принес команде победу.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал минимальную победу над Люксембургом.