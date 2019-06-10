Украина - Люксембург: анонс матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет четвертый матч в квалификации на чемпионат Европы-2020.

10 июня на "Арене Львов" во Львове пройдет матч четвертого тура отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга. Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.

Поединок будет принципиальным для украинской сборной по двум причинам. Во-первых, Украина и Люксембург уже встречались в текущем отборе, и "желто-синие" выиграли лишь чудом - на последних минутах матча в свои ворота мяч отправил один из лучших игроков той встречи Жерсон Родригес. Украина в итоге победила со счетом 2:1, однако точно не может гордиться тем матчем.

Во-вторых, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко акцентировал внимание на том, что Люксембург пытается опротестовать результат первого матча из-за якобы неправомерности участия в нем Жуниора Мораеса.

"Для нас это принципиальный матч в том числе из-за истории с Мораесом. Мне было лично неприятно как бывшему игроку и главному тренеру. Думаю, в первую очередь должен быть спортивный интерес, мы не нарушили никаких правил", - отметил Шевченко.

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Предыдущие матчи

Сборная Украины 7 июня на "Арене Львов" разгромила сборную Сербии (5:0), проведя один из лучших матчей в своей истории. Люксембург на выезде сыграл вничью с Литвой (1:1), не сумев удержать свое преимущество в большинстве.

Положение команд

Сборная Украины после трех матчей возглавляет турнирную таблицу группы В. "Желто-синие" набрали 7 очков и на 3 очка опережают своего ближайшего преследователя, которым как раз и является Люксембург. Подопечные Люка Хольца в текущем отборе все свои очки набрали в двух матчах против Литвы.

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История противостояний

Матч отбора на Евро-2020 был четвертым в истории противостояния команд и самым сложным для Украины. Ранее украинская сборная дважды со счетом 3:0 обыгрывала люксембуржцев в отборе на Евро-2016 и с тем же счетом побеждала в товарищеской встрече в 2006 году.

Травмы

Сборной Украины, как и в предыдущем матче, придется обходится без Андрея Ярмоленко и Жуниора Мораеса. Под вопросом находится участие в игре Марлоса. Также из-за травм не помогут команде Артем Беседин и Богдан Бутко.

Люксембург не досчитается одного игрока основы - из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет основной левый защитник Дирк Карлсон.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Коноплянка

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Мальже, О. Тиль, Мартинш, Баррейро, В. Тиль, Родригес, Тюрпель

Слова перед матчем

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Забывать матч против Сербии не надо, но ребята должны перестроиться перед новым сложным поединком. Выход на чемпионат Европы - отличная мотивация для них. После такой удачной игры здесь во Львове очень важно снова провести хороший матч. Поединок с Люксембургом чрезвычайно важен, нам нужна только победа, независимо от итогового счета. Простой игры не будет".

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц:

"Украина сильна своим коллективом. Конечно, вы ждете, что я выделю Коноплянку или Цыганкова, которые забили по два гола в пятницу, но у Украины есть очень много хороших игроков. В первую очередь в центре поля - Зинченко и Малиновский играют на топ-уровне. Выделять одну или две фамилии я бы не стал".

Арбитр

Главным арбитром матча назначен словацкий рефери Петер Кралович. Ранее он трижды судил поединки сборной Украины: товарищеский матч Украина - Болгария (3:0) в 2011 году, матч отбора на ЧМ-2014 Польша - Украина (1:3) в 2013 году и матч Евро-2016 Украина - Северная Ирландия (0:2)