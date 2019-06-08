Украина - Люксембург: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Украинская сборная во Львове проведет матч четвертого тура квалификации на чемпионат Европы.

10 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове пройдет матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга.

Букмекеры считают украинскую сборную безоговорочным фаворитом этого матча.

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На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 1,85, на ничейный результат - 9,00, а на сенсацию от Люксембурга - 24,00.

На то, что Украина не проиграет (победит или сыграет вничью) букмекеры дают минимальный коэффициент 1,01. В то же время с коэффициентом 6,60 можно сделать ставку на то, что Люксембург сможет набрать очки во Львове.

Напомним, Украина и Люксембург уже играли в текущем отборе. В непростом гостевом матче "желто-синие" одержали победу со счетом 2:1 благодаря автоголу на последних минутах.

Как сообшал УНИАН, предыдущий матч отбора на Евро-2020 Украина также провела во Львове - 7 июня украинцы разгромили Сербию.