"Принципиальный матч": Шевченко рассказал о высокой мотивации сборной Украины на игру с Люксембургом

Главный тренер "желто-синих" поделился ожиданиями от предстоящей встречи отбора на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую встречу со сборной Люксембурга в квалификации на Евро-2020.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

"Забывать матч против Сербии не надо, но ребята должны перестроиться перед новым сложным поединком. Выход на чемпионат Европы - отличная мотивация для них. После такой удачной игры здесь во Львове очень важно снова провести хороший матч. Поединок с Люксембургом чрезвычайно важен, нам нужна только победа, независимо от итогового счета. Простой игры не будет", - сказал Шевченко.

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Главный тренер "желто-синих" подчеркнул, что матч против Люксембурга может быть сложнее, чем матч против Сербии:

"Сборная Люксембурга заслуживает уважения. Она сделала очень большой шаг вперед за последние годы, организовала неприятности многим сборным, в том числе и нашей. Игроки сборной Украины хорошо знают эту команду, мотивация очень высока. Мы играем дома, поэтому очень важно победить. Возможно, поединок будет сложнее, чем против Сербии. Люксембург - организованная команда, которая умеет хорошо обороняться и контратаковать".

Также Шевченко отметил, что ситуация с Жуниором Мораесом, правомерность участия которого в матчах отбора Евро-2020 продолжает оспаривать Люксембург, станет для украинской сборной дополнительной мотивацией:

"Мы будем играть за весь украинский футбол. Мораес - игрок национальной команды. К сожалению, Жуниор травмирован и не примет участия в поединке. Как я уже сказал, для нас это принципиальный матч".

Шевченко добавил, что в матче против Люксембурга помочь сборной Украины не смогут Артем Беседин и Богдан Бутко.

Матч Украина - Люксембург пройдет сегодня, 10 июня. Начало встречи - в 21.45.

УНИАН также сообщал о том, что украинский тренер Мирон Маркевич дал совет Шевченко перед игрой против Люксембурга.